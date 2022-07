Encontraremos corpos por semanas, diz governador do Kentucky após enchentes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Kentucky, Andy Beshear, confirmou neste domingo (31) que o número de vítimas das enchentes que atingiram o estado americano nos últimos dias chegou a 26, incluindo ao menos quatro crianças. Ele repetiu a previsão de que a contagem de mortos deve crescer.

"Há estragos por toda a parte, com muitas famílias retiradas de casa e a previsão de mais chuva ao longo do dia", escreveu no Twitter. "Sei de muitos corpos mais, sabemos que a contagem de vítimas vai crescer. Vamos encontrar corpos por semanas."

Investigações iniciais apontavam ao menos mais duas crianças entre os mortos. Segundo o governador, deslizamentos de terra farão com que as vítimas sejam encontradas a quilômetros de onde morreram.

As chuvas torrenciais e as enchentes de agora são o segundo evento climático extremo a atingir o Kentucky num intervalo de sete meses. Em dezembro, a porção oeste do estado foi varrida por tornados que deixaram ao menos 74 mortos.

A soma dos desastres faz do Kentucky um dos principais alertas nos EUA do risco da emergência climática. Cientistas afirmam que a ocorrência cada vez maior de eventos climáticos cada vez mais extremos é uma consequência direta do aquecimento global.

À medida que as temperaturas aumentam, há mais evaporação, levando mais umidade para a atmosfera, que é liberada na forma de chuva. E, com mais eventos de precipitação extrema combinados com infraestruturas urbanas pouco adaptadas e precárias, maior é a chance de enchentes e inundações.

"A mudança climática é real", havia dito o democrata Beshear na sexta (29). Ele estimou que a reparação dos danos causados pela combinação desses eventos extremos pode levar anos.

Neste domingo, as equipes de resgate trabalhavam indo de porta em porta, mas o clima instável, os cortes de energia e o serviço deficiente de linhas telefônicas dificultavam as operações. Com ruas que se tornaram rios e pontes avariadas, algumas áreas montanhosas estão inacessíveis.

As chuvas, que caem desde quarta (27), atingiram uma região mais pobre do estado, "onde as pessoas já não tinham muito", segundo o governador. Com a água, o volume correndo nos rios subiu substancialmente —o nível do North Folk, na altura de Whitesburg, atingiu o recorde de 7 metros.

O serviço nacional de meteorologia emitiu alertas para novas enchentes para a manhã desta segunda (1º) nas porções sul e leste do Kentucky. Só neste domingo mais de 13 mil relatos de corte de energia foram reportados.

Na sexta o presidente Joe Biden declarou situação de desastre, permitindo empréstimos federais para ajudar nas operações de resgate e recuperação da região. Um dia antes, o governador já havia decretado estado de emergência.

As chuvas impactaram ainda partes do Tennessee e da Virgínia Ocidental —onde o governador Jim Justice decretou estado de emergência na quinta (28), para seis condados. Em Las Vegas, no estado de Nevada, ruas e cassinos também ficaram inundados.