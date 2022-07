Tensão sobe entre Kosovo e Sérvia, aliada de Putin nos Bálcãs

A essa altura, uma guerra colateral na fronteira sul europeia seria tudo o que a Otan não precisa, dados os desafios logísticos de armar Kiev sem se envolver diretamente no conflito com Moscou.

Um deles, o político Vladimir Dukanovic, disse no Twitter que "tudo indica que a Sérvia será obrigada a começar a desnazificação dos Bálcãs", um tom muito próximo do de Putin ao justificar a Guerra da Ucrânia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sirenes antiaéreas soaram na noite deste domingo (31), ainda tarde no Brasil, no norte de Kosovo, antiga província iugoslava que virou um país após ser apoiada em uma breve guerra criticada pela Rússia em 1999.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.