Eleições na Venezuela mantêm hegemonia do chavismo em derrota para oposição fragmentada

O retorno de observadores da União Europeia (UE) é, segundo analistas, uma das concessões de Maduro para tentar encerrar as sanções econômicas das quais o país é alvo, que incluem um embargo petroleiro do governo dos Estados Unidos.

O ditador Nicolás Maduro comemorou o triunfo do governo. "Boa vitória e boa colheita, fruto de um trabalho perseverante", declarou, rodeado de apoiadores do PSUV após os resultados serem anunciados.

A oposição ao regime de Maduro está dividida, principalmente, entre as coalizões antichavistas MUD (Mesa de Unidade Democrática) e Aliança Democrática. O presidente do Datanálisis classifica a divisão como um erro lamentável, em especial porque a soma dos votos das duas alianças em todo o país, afirma, mostra que há uma força significativa contra o regime de Maduro.

A derrota da oposição já era prevista por especialistas, mas o mau desempenho foi visto como indicativo preocupante para as eleições presidenciais de 2024. Luis Vicente León, economista e presidente do Instituto Datanálisis, principal e mais respeitada empresa de pesquisas da Venezuela, afirmou que a alta abstenção (52,8%) e a fragmentação foram os fatores definitivos para os resultados.

Entre os estados que agora serão controlados pelo PSUV (Partido Socialista Unido da Venezuela), do ditador Nicolás Maduro, está Táchira, na fronteira com a Colômbia, região sensível entre os dois países e até então controlada pela oposição. Já uma das três regiões conquistadas pelos opositores é Zulia, estado mais populoso do país.

O pleito, que foi o primeiro com a participação de observadores internacionais em 15 anos e também marcou o retorno da oposição, ausente desde 2018, teve participação de somente 41,8% dos eleitores. Nas últimas regionais, em outubro de 2017, a participação foi de 61%, segundo os dados oficiais. Já nas eleições parlamentares do último ano, o comparecimento foi de 31%.

