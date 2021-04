Designer é encontrada soterrada em lixo dentro da própria casa

Evelyn ganhou um Daytime Emmy em 2003 por seu trabalho de set designer no programa infantil Between the Lions. Segundo vizinhos, ela teria "entrado em decadência" após a morte da mãe em abril de 2020.

Evelyn estava sendo procurada desde o ano passado, após a morte da mãe. Foi uma irmã dela quem viajou para a cidade onde ela morava e decidi ir até a casa de designer, que foi encontrada no meio do lixo, na cozinha da residência. Ela era acumuladora.

