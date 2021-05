Delegação indiana é diagnosticada com Covid-19 em reunião do G20

De acordo com a Agência Brasil, a Índia está sofrendo um surto da doença com recordes de óbitos e casos confirmados da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira (5), as mortes no país do sul asiático bateram recorde de 3.780 nas 24 horas anteriores.

A delegação indiana está isolada desde que dois integrantes foram diagnosticados com Covid-19 após a reunião de ministros das Relações Exteriores do G7 em Londres. A informação foi divulgada pelo Reino Unido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.