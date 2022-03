Cúpulas do Ocidente mostrarão quem é amigo, parceiro ou traidor, diz Zelenski

A expansão da aliança é um dos motivos citados por Vladimir Putin para justificar a invasão da Ucrânia. Uma das exigências do Kremlin para um acordo de paz é que a Constituição de Kiev seja modificada de modo a barrar a entrada do país no grupo.

O grupo avalia, porém, que o fechamento do espaço aéreo representaria um ataque direto à Rússia, o que ameaçaria desencadear um conflito ainda maior. Pela mesma razão, não atua diretamente na guerra. Mesmo assim, a Otan tem reforçado suas forças no Leste Europeu.

A capital belga abrigará reuniões da Otan (aliança militar ocidental), da União Europeia e do G7 (fórum diplomático com Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão e Reino Unido) nesta quinta (24). O americano Joe Biden viajou para os encontros.

