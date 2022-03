Na Rússia, Bolsa de Moscou reabre em forte alta, após suspensão de um mês

A Bolsa de Moscou abriu em forte alta nesta quinta-feira, 24, ao retomar os negócios parcialmente depois de ficar suspensa pelo período mais longo desde o colapso da antiga União Soviética. O mercado russo retomou transações com 33 ações, após anúncio feito ontem pelo banco central do país. Vendas a descoberto das ações não serão permitidas. Às 4h58 (de Brasília), o índice acionário russo Moex saltava 8,56%, a 2.681,97 pontos. A bolsa russa estava fechada desde 25 de fevereiro, à medida que os ativos russos despencaram de forma generalizada após a invasão da Ucrânia por Moscou e na expectativa de sanções internacionais que acabaram se concretizando.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.