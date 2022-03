Anonymous diz ter hackeado sistema do Banco Central da Rússia

Após o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, o grupo hacker declarou que estava “oficialmente em guerra cibernética contra o governo russo”. Minutos depois do anúncio, o coletivo informou ter derrubado o site oficial do canal de RT News, rede de televisão estatal da Rússia, e posteriormente o site russo do Ministério da Defesa.

O grupo hacktivista Anonymous informou que invadiu o sistema do Banco Central da Rússia. De acordo com o coletivo hacker, “acordos secretos” serão expostos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.