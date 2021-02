Covid-19: Dose única da vacina da Johnson & Johnson é aprovada nos EUA

A vacina da contra Johson & Johnson Covid-19 foi aprovada neste sábado (27) pela Administração de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos (FDA). É o terceiro imunizante aprovado no país, depois da Pfizer e da Moderna.

Os testes, segundo o R7, comprovaram 66% de eficácia contra o coronavírus, no entanto, tem uma capacidade de 86% de evitar doenças graves, hospitalizações e mortes, o que pode ser suficiente para proteger a população. A vantagem da vacina é que é necessário apenas uma dose e não precisa de temperaturas de armazenamento extremas, podendo ser mantida entre 2 e 8 graus.

Ainda de acordo com a publicação, a Johson & Johnson está tentando aprimorar a vacina para combater as variantes do novo coronavírus descobertas no Brasil, no Reino Unido e na África do Sul.