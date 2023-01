Congresso peruano rejeita antecipar eleições gerais

A votação se deu em meio a uma onda de protestos violentos que tomam as ruas do país desde que o ex-presidente Pedro Castillo foi destituído e preso por tentar um golpe de Estado, em 7 de dezembro de 2022. A partir de então, a vice-presidente Dina Boluarte assumiu a presidência, mas segundo uma pesquisa recente do Instituto de Estudos Peruanos cerca de 71% da população reprova o seu governo.

