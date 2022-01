Com avanço da ômicron, primeira-ministra da Nova Zelândia cancela casamento

No final do ano passado, o país chegou a abandonar a estratégia de covid zero, mas adotou medidas de testagem e vacinação. Ao longo de 2020, a região foi uma das poucas em relação ao mundo a zerar o número de infecções de coronavírus.

O país é conhecido como um dos melhores na gestão para combater a disseminação do vírus. No dia 21 de janeiro, a Nova Zelândia registrou uma média móvel de casos de 13 mil. Ao todo, foram registradas 52 mortes em decorrência da doença.

As medidas foram adotadas após a Nova Zelândia registrar nove casos da variante ômicron. Uma transmissão comunitária foi registrada também em uma família que viajou para o Sul do país para uma festa de casamento.

A data do casamento da primeira-ministra com o apresentador de televisão Clarke Gayford não era pública, mas a imprensa internacional especulava que a data estava próxima. "Isso superará em muito qualquer tristeza que eu experimente", completou Ardern.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o país voltar a adotar medidas restritivas para conter o avanço da variante ômicron, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou o cancelamento do seu casamento. "Não sou diferente de milhares de outros neozelandeses que tiveram impactos muito mais devastadores por causa da pandemia", disse Ardern durante coletiva com a imprensa.

