Catar e Hamas anunciam mais 48 horas na trégua em Gaza

Israel ainda não confirmou a prorrogação do cessar-fogo, negociado com a mediação do Catar, do Egito e dos Estados Unidos.

"O Estado do Catar anuncia, como parte da mediação em curso, que foi alcançado um acordo para prolongar a trégua humanitária por mais dois dias na Faixa de Gaza", escreveu Majed Al Ansari no Twitter.

O Catar irá estender por mais dois dias o cessar-fogo na Faixa de Gaza. O anúncio foi feito nessa segunda-feira (27), pelo porta-voz do Minsitério das Relações Exteriores do Catar, Majed al-Ansari.

