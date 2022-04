Casa Branca retoma caça aos ovos de Páscoa após 2 anos e recebe multidão sem máscara

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A Casa Branca retomou, nesta segunda (18), uma tradição que estava suspensa desde 2020 por causa da pandemia: a caça aos ovos de Páscoa no jardim da sede da Presidência.

O evento espera receber 30 mil visitantes ao longo desta segunda. Não havia exigência de máscaras, em mais um sinal de como o governo americano vem buscando retomar a normalidade pós-pandemia, apesar de uma leve alta de casos nas últimas semanas. Os ingressos, gratuitos, foram distribuídos por meio de um sorteio virtual.

A reportagem acompanhou as primeiras horas da festa, embora o acesso da imprensa tenha sido reduzido a uma área delimitada. Os primeiros participantes chegaram por volta das 7h, quando a temperatura era de cerca de 6 graus. Uma chuva leve caiu durante a manhã, mas a festa ao ar livre prosseguiu. Em clima de quermesse, centenas de adultos e crianças participavam de brincadeiras como procurar ovos escondidos e arremessar bolas em cestas.

A atividade mais prestigiada, e que dá nome ao evento, é a Egg Roll: uma corrida em que as crianças empurram ovos na grama, usando colheres, para ver quem percorre o trajeto mais rápido. São usados ovos cozidos de galinha, pintados com cores vivas.

A Egg Roll é uma tradição da segunda-feira após a Páscoa nos Estados Unidos. A data é feriado em vários países europeus e em alguns estados americanos. No século 19, as crianças faziam as disputas em Capitol Hill, a colina onde fica o Congresso, mas os deputados e senadores aprovaram uma lei federal, em 1876, banindo a prática ali, sob argumento de que preciso preservar o gramado.

Dois anos depois, em 1878, o presidente Rutherford Hayes decidiu abrir o jardim da Casa Branca para que as crianças brincassem de Egg Roll ali. Logo o evento se tornou um dos principais do ano em Washington. A tradição foi mantida desde então, com pausas durante as guerras mundiais (era importante racionar ovos) e em 2020 e 2021, pela pandemia.

No evento desta segunda, o presidente Joe Biden apareceu pouco depois das 10h, ao lado da primeira-dama. "Jill e eu estamos excitados de ter vocês na Casa Branca. Não foi possível receber o evento ano passado, por causa da pandemia, mas este ano finalmente estamos juntos de novo. Significa muito para nós vermos e ouvirmos as crianças e as famílias aqui", disse o presidente, em um breve discurso, ao lado de duas pessoas fantasiadas de coelhos.

Depois das falas, o presidente foi até a multidão. Ele deu o apito de largada para algumas corridas de ovos e tirou fotos. Em um momento de interação com o público, Biden comentava algo sobre Paquistão e Afeganistão de forma desconexa, quando foi puxado por um dos "coelhos" para ir a outra parte do evento.

A ideia de ter pessoas vestidas de coelho foi adotada em 1969, quando um assessor da primeira-dama Pat Nixon apareceu no evento fantasiado assim. Desde então, os presidentes costumam aparecer ao lado do personagem.

Outros mascotes circulam pela festa, como os de times locais, de personagens como Snoopy e alguns que lembram os primeiros presidentes americanos, em uma mistura de patriotismo e cultura pop.

Antes de ir embora, Biden leu trechos de livros infantis para as crianças, ao lado da mulher. "A Dra. Biden é a avó da América", disse o apresentador Jimmy Fallon, que também participou da leitura.

O evento geralmente é organizado pelo escritório da primeira-dama. Neste ano, o tema da festa foi "egg-ducation", brincadeira com as palavras ovo e educação. "Como primeira-dama e como professora, vi muitas vezes que o aprendizado não acontece só na sala de aula. Há muitas oportunidades divertidas ao redor de nós para aprender. Então, transformamos o South Lawn em uma escola comunitária", disse.