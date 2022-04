Ucrânia usou bombas de fragmentação contra russos, diz NYT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma rara reportagem desfavorável ao governo de Kiev, o jornal americano The New York Times divulgou nesta segunda-feira (18) que forças ucranianas provavelmente usaram bombas de fragmentação contra a cidade de Husarivka, na fronteira entre as províncias de Kharkiv e Donetsk, enquanto ela estava sob ocupação russa em março.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.