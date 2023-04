Brincadeira cara: quem é o youtuber que 'destruiu' Ferrari de R$ 2 milhões

A publicação já soma quase 9 milhões de visualizações e mais de 32 mil comentários, com opiniões divididas. "Muito divertido. Mas devo dizer que com tão poucos modelos construídos, é realmente uma pena destruir uma Ferrari", comentou um inscrito.

No vídeo, Whistlin provoca a marca e diz a Ferrari é conhecida por processar seus clientes. Justin Bieber foi um dos "banidos" de comprar novos modelos de seus carros no ano passado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.