Biden vence no Arizona e aumenta margem de vitória sobre Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, foi declarado vencedor no Arizona na madrugada desta sexta-feira (13), aumentando a vantagem sobre Donald Trump no número total de delegados do Colégio Eleitoral.

Com 99% das urnas apuradas no estado, Biden aparece com 49,4% (1.668.684) dos votos, contra 49,1% (1.657.250) de Trump —a diferença de 0,3% equivale a 11.434 votos.

Com a vitória no Arizona, Biden soma 290 delegados do Colégio Eleitoral, 20 a mais que o mínimo necessário para ser eleito presidente dos EUA.

Trump segue com 217 votos, número que torna impossível uma reação republicana, ainda que o atual presidente ganhe os 31 delegados dos dois estados em que o vencedor segue indefinido.

Na Geórgia, Biden segue na frente com 49,5%, vantagem de 0,3 ponto sobre Trump. Já na Carolina do Norte, os números apontam o republicano como provável vencedor –ele tem 50% dos votos, contra 48,7% do democrata.