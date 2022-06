Biden fala por telefone com Petro, que descreve contato como 'muito amigável'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O democrata Joe Biden conversou nesta terça-feira (21) pela primeira vez com o presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, depois da votação que o alçou ao cargo mais alto do país. Segundo a Casa Branca, foram discutidos cooperações na área de segurança, estratégias para combater o tráfico de drogas e temas relacionados à crise climática.

Pelas redes sociais, Petro disse que o diálogo "muito amigável" com Biden marca o início de sua estratégia para construir uma relação diplomática "mais intensa" entre EUA e Colômbia. "Em suas palavras [de Biden], uma relação 'mais justa' para o benefício de ambos os povos", escreveu o colombiano.

Biden parabenizou o ex-guerrilheiro pelo resultado das eleições e disse querer trabalhar em conjunto para fortalecer a cooperação bilateral.

Petro foi eleito presidente da Colômbia no domingo (19) depois de derrotar no segundo turno o populista Rodolfo Hernández. Em seu discurso de vitória, propôs um governo mais aberto às parcerias com os vizinhos e afirmou que este "é o momento de sentar com o governo dos EUA e com os governos das Américas para falar sobre a transição energética".

Entre suas propostas estão uma mudança do modelo econômico do país, tornando-o menos extrativista e com mais ênfase na produção agrária, industrial e científica. Ele também promete uma reforma agrária baseada na taxação de terras improdutivas e no aumento dos impostos aos colombianos mais ricos.