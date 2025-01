Avião com 64 pessoas a bordo se choca com helicóptero do Exército dos EUA em Washington

"Estamos cientes dos relatos de que o voo 5342, operado pela PSA, com serviço de Wichita, Kansas, para o Aeroporto Nacional Washington Reagan esteve envolvido em um incidente. Forneceremos informações à medida que estiverem disponíveis", disse a American Airlines no X.

"O avião estava em uma linha de aproximação perfeita e rotineira para o aeroporto. O helicóptero estava indo diretamente em direção ao avião por um período prolongado. É uma NOITE CLARA, as luzes do avião estavam brilhando intensamente, por que o helicóptero não subiu ou desceu, ou virou?", questionou Trump.

O chefe do Corpo de Bombeiros de Washington, John Donelly, afirmou em coletiva de imprensa que cerca de 300 pessoas trabalhavam no resgate de vítimas na madrugada desta quinta-feira (30). Diversos barcos e helicópteros foram deslocados para auxiliar nas buscas.

De acordo com a Agência Federal dos Estados Unidos, o acidente ocorreu por volta das 21h dos EUA (23h de Brasília). O avião operado pela American Airlines voou de Wichitaw, Kansas, e estava prestes a pousar no aeroporto Ronald Reagan.

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Um jato comercial da American Airlines colidiu na noite desta quarta-feira (29) com um helicóptero militar sobre o rio Potomac, numa região próxima do Aeroporto Ronald Reagan, a 6 km do centro de Washington DC.

