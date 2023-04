Ataque provoca explosão de tanque de petróleo na Crimeia; veja vídeo

O episódio ocorre um dia depois que a Rússia disparou mais de 20 mísseis e dois drones contra a Ucrânia, matando pelo menos 25 pessoas. Quase todas as vítimas morreram quando dois mísseis atingiram um prédio de apartamentos na cidade de Uman, localizada no centro da Ucrânia.

Um terceiro drone foi abatido no céu sobre a Crimeia, e mais um foi desativado por meios radioeletrônicos, de acordo com o governador da Crimeia nomeado por Moscou, Serguei Aksionov.

