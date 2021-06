António Guterres é eleito para mais 5 anos como secretário-geral da ONU

A embaixadora americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, declarou que as Nações Unidas enfrentam desafios históricos, mas que a reeleição do secretário-geral aponta a possibilidade de que "os próximos cinco anos tragam mais paz, segurança e prosperidade que o último período".

Parte do primeiro mandato de Guterres, que assumiu poucas semanas após Donald Trump chegar à Presidência dos EUA, foi marcada por tentativas de apaziguar as bandeiras da política externa do republicano. Avesso ao multilateralismo -principal marca da ONU-, Trump atacou por diversas vezes órgãos internacionais.

