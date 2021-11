Acidente em mina de carvão deixa ao menos 11 mortos na Rússia

O braço regional do Comitê Investigativo da Rússia informou que abriu um processo para apurar as causas do acidente --a princípio, um inquérito criminal, que deve analisar se houve negligência por parte dos gestores da mina. O local pertence à empresa privada Siberian Business Union.

"Por enquanto, não há fumaça densa, então esperamos que não haja fogo", disse Tsivilev em vídeos compartilhados em seu canal no Telegram. Segundo ele, porém, o sistema de comunicação subterrâneo, que permitiria o contato com os trabalhadores que ainda estão na mina, não está funcionando.

De acordo com as autoridades, havia em torno de 285 pessoas trabalhando quando a fumaça começou a se espalhar, das quais 239 conseguiram chegar à superfície.

Segundo agências de notícias russas, houve um incêndio provocado por resíduos de carvão no duto de ventilação da mina, localizada na região de Kemerovo, na Sibéria. O governador regional Sergei Tsivilev disse que, além dos 11 óbitos confirmados e dos que ainda estão presos na mina, há dezenas de vítimas recebendo atendimento médico, várias delas com sintomas de intoxicação por fumaça.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.