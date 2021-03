7 jovens morrem após multidão despencar de andar em universidade na Bolívia

Há ainda estudantes feridos que precisaram ser levados para hospitais. A polícia está apurando as causas do acidente.A instituição confirmou o acidente e emitiu uma nota de pesar no fim da noite.

O acidente ocorreu quando o grupo estava aglomerado no local. Após a queda, a cena de horror mostrava várias pessoas estiradas umas por cima das outras no vão. A princípio foram divulgadas quatro mortes, mas outras três acabaram sendo notificadas horas depois.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.