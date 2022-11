Membros de facção são presos por ajudar na fuga de assassino de delegado do Amazonas

Ao que tudo indica, o foragido havia acabado de sair quando a polícia chegou ao esconderijo. O casal negou qualquer envolvimento com Louco, mas diante das evidências, eles foram levados para a delegacia. As buscas por Mikael continuam, afirma a polícia.

Manaus/AM – A polícia prendeu nesta quarta-feira (2), um casal que pertence a uma facção criminosa em Araguaína (TO), por ajudar na fuga de Mikael Gustavo de Souza, suspeito de matar o delegado Aldeney Goes, da Polícia Civil do Amazonas.

