Zoológico do Cigs tem entrada gratuita neste sábado em Manaus

Manaus/AM - O Zoológico do Cigs, localizado no bairro São Jorge, vai abrir as portas gratuitamente para a visita da população neste sábado (26), das 9h às 16h. Os visitantes devem levar apenas 1 kg de alimento não perecível.

A ação faz parte da comemoração do Dia do Soldado, que é celebrado nesta sexta-feira (25). Mas atenção, para ter direito a gratuidade, é necessário fazer um cadastro no site do Cigs no link https://cigs.eb.mil.br/index.php/zoologico/373-horarios-do-zoologico.

Na página, os interessados adquirem o ingresso que deve ser apresentado no momento da entrada junto com o quilo de alimento.