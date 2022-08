Zé Neto comete gafe e chama Manaus de Belém durante show na Arena da Amazônia

Manaus/AM - Zé Neto e Cristiano agitaram a multidão amazonense na Arena da Amazônia, mas um dos artistas acabou cometendo uma gafe ao confundir a cidade no meio do show que fez parte do Garota VIP 2022, com Wesley Safadão e Ludmilla.

Ao interagir com o público, Zé Neto acabou chamando Manaus de Belém - capital do Pará. "Tô largado as traças aqui em Belém”, disparou.

A gafe, que pode ser explicada porque o cantor se apresentou em Belém no dia anterior a Manaus, não passou despercebida pelo público e também por internautas que assistiram à live do show.

A dupla chegou a Manaus e foi do hotel direto para o show, encarando outra viagem de volta para São Paulo para seguir a agenda de shows. Zé Neto agradeceu ao público manauara ao voltar de viagem: “Mas ontem que showzão em Manaus. Sensacional. Agradecer o carinho da galera de Manaus, de Belém e Tomé-Açu”.

Ao contrário dos sertanejos que vieram somente para o show, Wesley Safadão e Ludmilla aproveitaram bastante Manaus antes de se apresentarem na Arena da Amazônia. Safadão curtiu um passeio em uma embarcação de luxo e aproveitou praias pelas redondezas com a mulher Thyane Dantas e amigos, entre eles Tirullipa. Ludmilla também fez um passeio de barco com um amigo, acompanhada da esposa Brunna Gonçalves. As duas ainda andaram de jet-ski pelo Rio Negro.