Wilson Lima inicia hoje mudança dos secretários de governo

Wilson Lima já havia informado que após as eleições seria necessário fazer mudanças em seu secretariado para abrigar quem o apoiou na campanha pela reeleição. Porém, ele garantiu que não faria mudanças em secretarias com bons resultados.

As publicações também vão confirmar as permanências de secretários, isso por conta da exoneração de todos os servidores em cargos comissionados que ocorre em todo final de gestão.

Manaus/AM - Após ser empossado para o segundo mandato, o governador Wilson Lima (União) informou que as mudanças dos secretários de governo iniciam a partir desta segunda-feira (2). As possíveis trocas devem ser divulgadas por meio das nomeações que serão publicadas no Diário Oficial do Estado.

