Wilson Lima fala sobre manifestações contra decreto em Manaus: 'lamentável'

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima, falou neste domingo (27), durante entrevista à GloboNews, sobre a reabertura do comércio após vários protestos realizados em Manaus no último sábado (26).

Wilson Lima chamou de lamentável e vandalismo a atitude de alguns manifestantes, que ameaçaram ir à casa do governador, o que foi impedido por policiais militares.

“É lamentável que situações como essa estejam acontecendo. Você pode não concordar com algo, mas vandalismo e incitação à violência são rechaçados pelo governo”.

O governador disse ainda que não estava em casa no momento do ocorrido, que estava em reunião com autoridades no CICC, mas que temeu por sua esposa e sua filha de 5 meses, que estavam na residência.