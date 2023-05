Wilson Lima entrega Caimi Ada Viana revitalizado em Manaus

Manaus/AM - O governador Wilson Lima entregou, nesta segunda-feira (15), o Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) Ada Viana revitalizado à população idosa da zona oeste de Manaus. Com a reforma, adequação e aquisição de novos equipamentos, a unidade de saúde de média complexidade, localizada na avenida Brasil, bairro Compensa, amplia em 80% a capacidade de atendimento.

Com investimentos de cerca de R$ 3,6 milhões, o Governo do Estado já concluiu a revitalização dos Caimis Ada Viana, entregue hoje, e André Araújo, reinaugurado em abril na Cidade Nova, zona norte de Manaus; e está executando obras de reforma no Caimi Paulo Lima, na zona sul da capital.

“Isso aqui (Caimi) não é só um espaço de atendimento de saúde, mas é um espaço de interação, de convivência social, de atividade, isso também é uma parte muito importante do processo. Quantos idosos, às vezes, estavam acamados e depois que começaram a frequentar, seja um Centro de Convivência, seja uma atividade desenvolvida por um Caimi, um grupo de dança ou canto, começaram a ter um novo sentido na vida?“, destacou o governador ao comentar a importância de espaços do Estado dedicados a idosos.

Participaram da solenidade, além do governador, o deputado estadual João Luiz, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam); o vereador Diego Afonso, representando a Câmara Municipal de Manaus (CMM); além dos secretários estaduais de Saúde, Anoar Samad, e de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcellus Campêlo; e funcionários e frequentadores do Caimi Ada Viana.