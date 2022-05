Vocalista do 'Frutos do Pagode', Tarcízio Matos morre em Manaus

O Prefeito David Almeida lamentou a perda do músico que também era servidor do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). “Nesse momento de dor, nos unimos à família e amigos do Tarcízio, que além de servir a cidade de Manaus, levou alegria a muitas pessoas, por meio de sua música”, disse.

Manaus/AM - O vocalista da banda 'Frutos do Pagode', Tarcízio Matos de Freitas morreu nesta quarta-feira (11) após lutar contra um câncer. A informação foi divulgada na página oficial do grupo.

