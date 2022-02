Vocalista de banda de Manaus é acusado de agredir e ameaçar ex-namorada

Manaus/AM - O vocalista da banda 'Oblivion', Maike Vasconcelos, está sendo acusado de agressão e ameaças contra a ex-namorada. A polícia investiga as denúncias.

A vítima passou por exame de corpo de delito e entrou com pedido de medida protetiva, nesta quarta-feira (16). Com a repercussão do caso, a banda emitiu um comunicado nas redes sociais e afirmou que o músico foi desligado.

"Esclarecemos que não compactuamos com violações de leis e direitos pessoais ou coletivos, motivos pelos quais já tomamos as medidas cabíveis envolvendo nosso integrante. Tomaremos medidas legais contra páginas, mídias sociais e perfis sociais que estão nos atacando, pois não temos vínculo direto com o fato exposto", dizia o comunicado.

Leia o comunicado na íntegra

A BANDA OBLIVION INFORMA AOS SEUS FÃS E SEGUIDORES QUE FATOS PESSOAIS ENVOLVENDO QUAISQUER DE SEUS INTEGRANTES SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL. SOMOS UMA BANDA QUE GERA EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS EM MANAUS, FORMADA POR 5 FAMÍLIAS QUE ESTÃO AGORA SENDO ATINGIDAS POR UM ATO INCONSEQUENTE.

ESCLARECEMOS TAMBÉM QUE NÃO COMPACTUAMOS COM VIOLAÇÕES DE LEIS E DIREITOS PESSOAIS OU COLETIVOS, MOTIVOS PELOS QUAIS JÁ TOMAMOS AS MEDIDAS CABÍVEIS ENVOLVENDO NOSSO INTEGRANTE.TOMAREMOS MEDIDAS LEGAIS CONTRA PÁGINAS, MÍDIAS SOCIAIS E PERFIS PESSOAIS. QUE ESTÃO NOS ATACANDO, POIS NÃO TEMOS VÍNCULO DIRETO COM O FATO EXPOSTO.

PASSAREMOS POR UMA REFORMULAÇÃO DE INTEGRANTES E EM BREVE TRAREMOS NOVOS ANÚNCIOS.