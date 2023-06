Vitória Supermercados inaugura mais uma unidade nesta sexta em Manaus

Manaus/AM - Localizado na Avenida do Turismo, a nova unidade do Vitória supermercados promete promoções inéditas para os consumidores.

O Vitória Supermercados, rede genuinamente amazonense, inaugura a 7° unidade na capital amazonense nesta Sexta (23.06). O novo estabelecimento fica no bairro Tarumã, na avenida do Turismo, sentido Ponta Negra e contará com promoções inéditas em itens como peixe, frango, carne, pão e muito mais.

O supermercado tem mais de mil metros quadrados de área de venda, 12 caixas, vagas para mais de 150 carros.

Segundo o gerente da rede, Lucivaldo Souza, esse não será o único diferencial.

Além de confirmar a inauguração para esta Sexta-feira, o gerente também destacou a estratégia para atrair a atenção dos consumidores para o novo estabelecimento. Será a oferta de promoções de itens com preços a baixo do oferecido em mercado. Entre eles carne, peixe, frango entre outros gêneros que tiveram os valores elevados Brasil a fora por conta da inflação. “Acreditamos que essa é a forma de contribuir com a cidade e chamar a atenção do nosso público. Avaliamos que é isso que a população quer e merece: qualidade e preço baixo,” destacou Lucivaldo.

Você pode acompanhar mais sobre promoções e a data da inauguração nas redes sociais do Vitória Supermercados @vitoriasupermercados__ no Instagram e facebook.

O Vitória Supermercados é uma rede 100% Manauara com 19 anos de existência e com cerca de 1.200 funcionários diretos.