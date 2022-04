Vitória bate o Manaus e encerra jejum na Série C do Brasileirão

Na estreia do técnico Fabiano Soares, o Vitória venceu a sua primeira partida na Série C, neste sábado (30), na Arena Barradão, em Salvador, na Bahia.

Após primeiro tempo de jogo morno, o Rubro-Negro marcou contra o adversário, com um gol de Marco Antônio de ombro para vencer o Manaus por 1 a 0, na noite deste sábado.

Esse foi o primeiro triunfo do time baiano na competição após três derrotas seguidas. Com isso, o Vitória deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 15ª posição, com três pontos. Já o Manaus segue em sétimo, com sete.

No próximo sábado o Manaus volta a campo pela Série C, para enfrentar o Confiança, na Arena da Amazônia, às 17h (horário de Brasília). Já o Vitória joga somente no dia 9 de maio, contra o Aparecidense, em Aparecida, às 20h (horário de Brasília).