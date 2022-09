Vítima fica ferida após carro bater em canteiro durante acidente em Manaus

Manaus/AM - Uma vítima ficou ferida após um carro perder o controle e bater em um canteiro central durante um acidente neste sábado (17), na Avenida Umberto Calderaro Filho, em Manaus.

De acordo com informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer a vítima. Não há informações sobre seu estado de saúde. Com o impacto, o carro ficou completamente amassado no lado do motorista.

Agentes de trânsito foram acionados para controlar o tráfego e a perícia deve analisar a área do acidente. Até o momento, não há informações sobre o que teria causado a colisão.