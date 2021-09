Vítima esmagada em acidente com ônibus em Manaus tinha 15 anos

O Corpo de Bombeiros precisou ser chamado para fazer a retirada da menor e entregá-la ao Instituto Médico Legal. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Manaus/AM - Fernanda Souza de Lima, que morreu esmagada por uma ônibus do transporte especial na madrugada de hoje (21), no bairro São José, tinha apenas 15 anos.

