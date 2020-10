Vítima de câncer, pai do vereador Elias Emanuel morre em Manaus

O pai do vereador Elias Emanuel (PSDB), José Lima Bezerra, faleceu ontem (1) em Manaus, vítima de câncer. Nascido no Careiro da Várzea, trabalhou nas plantações de juta e malva e conheceu a esposa Tarcila Lima ao mudar-se para Manaus. Estabeleceu-se no bairro de Petrópolis, zona Sul, onde tornou-se frequentador assíduo das missas na paróquia de São Pedro, e teve seis filhos.



"Era um homem alegre, um pai de verdade (...) Hoje meu velho se foi e me deixou a felicidade de um legado de honestidade e honradez, me orgulho de ser seu filho. Onde estiver estará a nos abençoar sempre: 'Deus te faça feliz' ", escreveu o vereador em sua conta numa rede social, em que postou fotos com o patriarca e sua família.



Em nota, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro manifestaram pesar pela morte de José Bezerra de Lima. “Zé Bezerra era reconhecido por ser um exímio atleta, cordial e atencioso, era um homem que tinha sua vida pautada pela fé. Exemplo de patriarca, educou seus filhos junto à dona Tarcila. Foi vencido pelo câncer, doença contra a qual eu também já batalhei e sei o quão difícil é”, disse o prefeito.



A primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária também lamentou a morte do pai do vereador do município. “Peço que Deus conforte o coração dos filhos, dos netos, da família e dos amigos, nesse momento de dor e saudade. Com certeza o seu José combateu o bom combate e agora descansa na morada do Pai. Meu carinho a todos, de modo especial, ao vereador Elias Emanuel”, solidarizou-se.