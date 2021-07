Visa Manaus alerta para falso e-mail de renovação de documentos

Citando uma lei municipal de número e data inexistente (1.483/96), a mensagem solicita a renovação do Alvará no prazo de 24 horas, a contar do recebimento do e-mail, sob pena de “pesadas multas” e até mesmo de “interdição do estabelecimento”. Para tanto, um link é disponibilizado ao final da mensagem. Esse link não conduz a nenhum serviço digital da Prefeitura de Manaus, e pode estar sendo utilizado para roubar os dados das vítimas que o acessarem.

