Violenta colisão deixa um morto e um ferido em acidente em Manaus

O motorista do carro ficou no local e prestou assistência. A Perícia Criminal foi até o local para apurar responsabilidades do acidente.

De acordo com testemunhas, a dupla que estava em uma moto, supostamente em alta velocidade e sem capacetes, tentou fazer um retorno e acabou colidindo com um carro Ford Ka. Um dos ocupantes da moto morreu na hora ao ser arremessado na pista. O outro foi levado para o hospital João Lúcio, na Zona Leste. O estado de saúde dele é considerado grave.

