Vila Olímpica de Manaus sediará Copa de Ginástica Rítmica 2022

O evento reúne ginastas de diversos clubes locais e contará, também, com atletas do Pará. A competição é mais uma oportunidade para as ginastas amazonenses competirem com atletas de alto nível, além de servir como preparação para o Campeonato Brasileiro de Ginástica, que acontece dia 21 de agosto, em São Paulo.

Manaus/AM - A 5ª Copa Bianca Maia de Ginástica Rítmica 2022 inicia nesta quinta-feira (28) e segue até o sábado (30), no Ginásio de Ginástica do Amazonas.

