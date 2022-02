Vídeos: Trabalhadores sofrem queimaduras em incêndio na Bertolini em Manaus

Foram utilizadas cinco viaturas do CBAM e 23 bombeiros militares atuaram na ocorrência. O fogo já foi totalmente controlado mas ainda ocorre o rescaldo no local.

De acordo com o coronel Muniz, comandante do Corpo de Bombeiros, dois trabalhadores tiveram queimaduras no braço e foram levados ao SPA Joventina Dias e logo em seguida encaminhados ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto.

