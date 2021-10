Vídeos mostram rastro de destruição deixado por temporal em Manaus

Manaus/AM - A chuva continua a alagar ruas e espalhar destruição pelas ruas de Manaus. No bairro Betânia, moradores filmaram a situação das casas que foram invadidas pelas águas.

Inundação invade casas em Manaus pic.twitter.com/ZCkO97KLfn — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 21, 2021

Carros estão submersos, tamanho o nível da água que tomou conta das ruas em algumas horas.

Carro fica submerso durante alagação em Manaus pic.twitter.com/bTMPt1NgUG — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 21, 2021

No bairro Cachoeirinha, a situação também é alarmante. Pontos de ônibus estão no fundo e poucos motoristas arriscam atravessar a avenida Tefé, a principal do bairro.

Igarapé transborda durante chuva em Manaus pic.twitter.com/mhYQD9unD0 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 21, 2021

No Coroado, na Zona Leste, a avenida Beira Rio também está alagada e comerciantes da área enfrentam um verdadeiro sufoco com a subida do igarapé.