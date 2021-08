Vídeo: Wilson Lima é vaiado por público e constrangido por Bolsonaro em Manaus

Na ocasião, ele se isentou da culpa e afirmou que zerou os impostos federais, mas os produtos continuam com valores exorbitantes por conta dos impostos aplicados pelo Governo do Estado.

Mas o constrangimento não parou por aí, em seu discurso, Bolsonaro fez questão de pontuar a indignação das pessoas com o preço do gás de cozinha e dos combustíveis.

O evento reuniu autoridades como o presidente Jair Bolsonaro, o prefeito de Manaus David Almeida e Lima. Assim que o governador foi chamado ao palanque para discursar, o público manifestou toda sua indignação com o Governo com uma sequência ininterrupta de vaias.

