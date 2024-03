Vídeo: Universitária pulou de carro em movimento para atear fogo em noivo no Vieiralves

A suspeita solicitou uma corrida de carro pelo App, parou em um posto de combustíveis, comprou gasolina e foi até o bar onde o homem estava. Na pressa para queimá-lo, ela pulou do carro ainda em movimento, mas logo se levantou, pegou o líquido e jogou no noivo. Ambos tiveram queimaduras pelo corpo.

Manaus/AM - Câmeras de segurança de um bar registraram o momento em que a estudante de odontologia, de 22 anos, que ateou fogo no noivo, caiu do carro em movimento na avenida Maceió, no Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

