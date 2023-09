Vídeo: mulher acorda e descobre que bandidos roubaram 4 pneus do carro em Manaus

“Olha o que aconteceu. Roubaram os 4 pneus do nosso carro aqui na frente do nosso apartamento no Eldorado. Roubaram os 4 pneus. Quando acordamos, nos deparamos com essa cena. Os 4 pneus roubados. Deixaram até o macaco. Acabou. A população de bem não pode mais nem estacionar o carro na frente da sua casa que acontece isso”, narrou a mulher.

Manaus/AM - Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (8) mostra o momento que uma mulher, que não teve o nome informado, acorda pela manhã e percebe que os quatro pneus do seu carro, modelo Onix, haviam sido roubados durante a madrugada. O caso ocorreu no Conjunto Eldorado, bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus.

