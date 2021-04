Vídeo mostra motorista atirando em homem após briga de trânsito em Manaus

Manaus/AM - Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista atira em um homem após uma briga de trânsito, na tarde de quinta-feira (15), na avenida João Valério, Vieiralves, Zona Centro-Sul. O tiro atingiu o pé do outro condutor.

Vídeo mostra momento em que motorista atira em homem após briga em Manaus pic.twitter.com/nbk7eBEi8S — Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 16, 2021

Nas imagens é possível ver que a vítima está em pé ao lado do carro do atirador, ambos discutem. Após a discussão, a vítima se vira para entrar na agência bancária, quando o motorista atira para o chão.

O tiro ricocheteou, quebrou uma das vidraças da agência e atingiu a perna da vítima.

Testemunhas relataram que o caso teve início quando dois motoristas se desentenderam no trânsito. Em seguida, o condutor que foi ferido, parou em frente a uma agência bancária, e ao perceber que estava sendo seguido pelo motorista que havia brigado, resolveu tirar satisfação com o rapaz.

A Associação dos Empresários do Vieiralves (AEV) emitiu nota nesta sexta-feira (16) e lamentou o ocorrido.

"Lamentamos tamanha violência e intolerância motivadas por uma discussão no trânsito. Num momento em que o mundo pede mais empatia, esse tipo de situação é muito lamentável para a sociedade em geral. Reiteramos nossa parceria com as polícias Civil e Militar no reforço da segurança do Vieiralves. Isso foi algo pontual, infelizmente, uma situação entre pessoas que estavam transitando no local”, declarou a presidente da AEV, Adlinez Moreno.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas.