Vídeo mostra momento em que mototaxista é atingido por ônibus em Manaus

A via é uma das principais para o acesso dos bairros com o Centro da cidade. Diversos ônibus e carretas circulam pelo local a todo momento.

As imagens mostram ainda que após atingir o mototaxista, o motorista do ônibus do transporte público não presta socorro à vítima e segue a viagem.

Antes de ser atingido, o homem estava no lado esquerdo da via, na faixa de velocidade, próximo ao canteiro central.

