Vídeo: Micro-ônibus na contramão atropela homem e despedaça motocicleta em Manaus

O motorista do micro-ônibus fugiu do local, mas outro motociclista que presenciou o acidente deu a volta e o perseguiu.

O coletivo trafegava na contramão da avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, por volta das 22h, quando colidiu de frente com o veículo de um mototaxista. A moto se despedaçou completamente com o impacto e por pouco o piloto não foi esmagado.

Manaus/AM - Um micro-ônibus do transporte Alternativo atropelou e quase matou um motociclista na noite desse sábado (22), no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. A cena é impressionante.

