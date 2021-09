Vídeo: Jornalista da Band Amazonas é hostilizado em manifestação na Ponta Negra

Manaus/Am- O jornalista Luiz Henrique Almeida e o repórter cinematográfico Lazaro Filho, foram hostilizados durante a manifestação realizada na tarde de terça-feira (07), na Orla da Praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Segundo o jornalista, a confusão comeu quando ele se recusou ao filmar um cartaz e foi agredido fisicamente e verbalmente pelos manifestantes.

Pra turma que defende Jair Bolsonaro, o nome disso é “liberdade de expressão”. Minha solidariedade ao jornalista da Band Amazonas, Lázaro Filho, que estava apenas fazendo seu trabalho garantido pela Constituição, mas quase apanha. C/C @J_LIVRES @VireiJornalista pic.twitter.com/qxIYho9OFp — Mário Adolfo Filho (@marioadolfo) September 8, 2021

Um vídeo, gravado pelo próprio repórter, mostra que quando ele estava gravando sua matéria, alguns manifestantes o hostilizavam e gritavam “mito”, em alusão ao Presidente da República Jair Bolsonaro. Em um segundo momento do vídeo, o repórter e o cinegrafista, aparecem discutindo com algumas pessoas. Em em segundo momento, um homem de camisa amarela e com uma bandeira do Brasil e uma mulher com um cartaz com os dizeres “comunismo não, democracia sim”, questionavam o repórter ao tentar entrar no veículo da empresa. No fim, já dentro do carro, várias pessoas são gravadas batendo com bandeiras no veículo.

O repórter contou sua versão nas redes sociais sobre o fato. Ele relatou que precisava gravar um boletim para o jornal que trabalha. Quando estava gravando, várias pessoas o cercaram e gritavam a palavra “fora”. Neste momento uma idosa pediu para que ele filmasse o cartaz que estava sem suas mãos. Ele recusou e disse que já tinha gravado o que precisava e estava indo embora. O sobrinho da idosa veio então foi em direção do repórter o acusando de ter agredido sua tia. Várias pessoas se juntaram ao homem e agrediram o repórter e o cinegrafista de forma física e verbal.

“Gente, sabe quando você fica sem palavras? É assim que estou me sentindo. Uma situação lamentável e que nunca havia acontecido comigo! Hoje a tarde, durante a cobertura da manifestação na Ponta Negra aqui em Manaus, nossa equipe de reportagem foi agredida física e verbalmente ao tentarmos gravar um material para o jornal. Estamos bem! Nenhuma batida grave!.. Estou com o coração muito triste com o que aconteceu. Não só como jornalista, mas como CIDADÃO de verdade. Como queremos o Brasil de amanhã? , disse o jornalista.