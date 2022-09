Vídeo: Guns N’ Roses recebem bênçãos de indígenas antes de show em Manaus

A capital amazonense será palco do primeiro show da turnê na América do Sul da banda, que passa ainda pelo Rock in Rio além de ir a mais 8 cidades brasileiras.

Hoje o pré show está sendo diferente Slash e Duff McKagan com índios brasileiros antes do show em Manaus pic.twitter.com/hKUdCw4hDX

Manaus/AM - Slash e Duff McKagan, guitarrista e baixista do Guns N’ Roses, receberam bênçãos de indígenas antes do show na Arena da Amazônia, nesta quinta-feira (1º).

