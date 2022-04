Vídeo flagra momento em que ônibus passa por cima de motociclista em Manaus

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

O vídeo mostra Luiz vindo da rua Benjamin Benchimol, e quando o ônibus apareceu no cruzamento das ruas, o motociclista freou, derrapou e foi arrastado para baixo do ônibus.

Manaus/AM - O momento em que um ônibus coletivo passou por cima do motociclista Luiz Gonzaga Leite de Andrade Neto, de 25 anos, foi flagrado por uma câmera de vigilância na noite desta sexta-feira (29), na rua Leopoldo Miguel, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

