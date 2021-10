Vídeo: Fãs flagram Gabigol tomando banho após treino da Seleção Brasileira em Manaus

No vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver que Gabigol não gostou nada da atitude invasiva dos fãs e chegou a levantar as mãos, visivelmente irritado.

A situação, porém, parece ter saído de controle após alguns fãs driblarem a segurança e filmarem o banheiro do estádio, conseguindo imagens de Gabigol no banho.

Manaus/AM - Uma multidão de torcedores marcou presença no lado de fora do Estádio Ismael Benigno 'Colina', no São Raimundo, na tarde desta terça-feira (12), para tietar os jogadores da seleção brasileira, que estão em Manaus.

